Gündogan: Löw muss Luxusproblem moderieren

Nationalspieler Ilkay Gündogan sieht Bundestrainer Joachim Löw gefordert, das Luxusproblem im deutschen Mittelfeld zu moderieren. "Es liegt am Bundestrainer, so viele Topspieler wie möglich auf den Platz zu bringen und die Aufgaben zu verteilen", sagte der Profi von Manchester City vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL).

In Abwesenheit des verletzt abgereisten Toni Kroos (Real Madrid) hatten Gündogan, Joshua Kimmich und Leon Goretzka (beide Bayern München) gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) sehr gut harmoniert. "Ich bin selbstbewusst genug zu sagen, ich will spielen - und dass ich spielen sollte", sagte Gündogan. "Ich weiß, was ich kann."