Flensburgs Hinspiel gegen Zagreb abgesagt

Nach zwei Coronafällen bei Gegner RK Zagreb ist das Achtelfinal-Hinspiel der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League abgesagt worden. Diese Entscheidung der Europäischen Handball-Föderation (EHF) teilten die Flensburger zwei Tage vor dem geplanten Spieltermin am Donnerstag mit.

Laut Mitteilung des Bundesliga-Spitzenreiters seien bei den Kroaten in der regelmäßigen PCR-Testung am Dienstag zwei positive Testergebnisse aufgetreten, wonach sich das gesamte Team in häusliche Isolation begeben musste. Über das weitere Vorgehen werde die EHF "zu einem späteren Zeitpunkt" informieren.