Nationalmannschaft: Löw telefoniert wegen Reus mit BVB-Trainer Terzic

Die Zeit rennt für Marco Reus, der am Dienstag nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder ins Teamtraining mit dem BVB eingestiegen ist. Gute Nachrichten für Reus und die Borussia: Der Kapitän zog voll durch und ist nach SPORT1 -Informationen ein Startelf-Kandidat für den Liga-Kracher am Samstag gegen Frankfurt.

Löw will bei Reus wegen Verletzungen abwarten

Reus' Formkurve im Verein stieg zuletzt wieder deutlich an. Der Dortmunder Fan-Liebling spielte äußerst mannschaftsdienlich, arbeitete auch viel nach hinten mit und bereitete vor allem viele Treffer vor. So kommt er in der aktuellen Saison in 37 Pflichtspielen auf elf Torvorlagen, allerdings nur auf vier eigene Treffer.