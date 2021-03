KSC-Spieler mit "auffälligem" Coronatest

Zweitligist Karlsruher SC plagen vor dem Saisonendspurt Coronasorgen. Wie die Badener mitteilten, brachte ein routinemäßiger COVID-Test am Montag bei einem Spieler ein "auffälliges" Ergebnis. Das Resultat eines zweiten Kontrolltests stehe noch aus. Alle anderen Teammitglieder wurden sowohl am Montag als auch am Dienstag negativ getestet.