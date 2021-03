DFB-Elf: Erster EM-Test gegen Dänemark

Das Trainingslager in Seefeld/Österreich startet voraussichtlich am 25. Mai und damit drei Tage nach dem 34. Bundesliga-Spieltag, zum Abschluss der Vorbereitung findet am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland die EM-Generalprobe statt. Nach zwei freien Tagen bezieht Bundestrainer Joachim Löw mit seiner Mannschaft am 10. Juni das EM-Quartier in der "World of Sports" bei Partner adidas in Herzogenaurach.