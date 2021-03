Streamer Tfue rechnet mit Fortnite ab: "Das Spiel ist tot!"

Tfue: "Warum etwas weiterspielen, das sche*ße ist?"

In einem seiner letzten Streams spricht er darüber, dass er nicht mehr zu Epics Shooter zurückkehren werde. Fortnite werde in seinem Umfeld kaum mehr gespielt, große Persönlichkeiten wie Ninja und Nickmercs nennt er als Beispiele und ihm selbst sind laut eigener Aussage Zuschauerzahlen weniger wichtig als der Spielspaß. "Fortnite ist tot und es ist mir egal."

"Kein Streamer mit Persönlichkeit spielt mehr Fortnite. Weil sie es nicht brauchen, versteht ihr? Wieso sollten sie so ein furchtbares Spiel spielen? Ich könnte zurückkehren und meine Zuschauerzahlen würde sich wahrscheinlich verdoppeln. Aber, wenn mir Menschen bei einem Game zusehen möchten, das ich nicht genieße, dann will ich sie ohnehin nicht in meinem Stream haben", erzählt der 23-Jährige.