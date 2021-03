Alphonso Davies schreibt mit Kanada Geschichte

Bayern Münchens Jungstar Alphonso Davies hat mit der kanadischen Nationalmannschaft Geschichte geschrieben. In der WM-Qualifikation gelang gegen die Kaimaninseln ein 11:0 (6:0), es war der bislang höchste Länderspielsieg der Kanadier.

Davies trug zum Rekord zwei Tore bei. Der 20 Jahre alte Verteidiger traf in der 28. Minute per Strafstoß und in der 73. Minute.