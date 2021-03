RB Leipzig kämpft um Ibrahima Konate

Bei Ibrahima Konate deutet sich ein Wechsel an. In dem Franzosen könnte nach Dayot Upamecano (zu den Bayern) ein weiterer Innenverteidiger RB Leipzig zum Saisonende verlassen. Nach Recherchen von The Athletic soll Konate in Verhandlungen mit dem englischen Meister FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp stehen.