Nationalmannschaft: Pressekonferenz mit Joachim Löw und Ilkay Gündogan im LIVETICKER

Mit einem Sieg am Mittwoch gegen Nordmazedonien könnte das DFB-Team den perfekten Auftakt in die WM-Quali krönen. Die PK mit Joachim Löw im LIVETICKER.

Nach den beiden souveränen Vorstellungen gegen Island und Rumänien steht Deutschland in Gruppe J der WM-Qualifikation an der Tabellenspitze.

+++ Gündogan über seinen Zeitvertreib und die Rolle im Team +++

"Ich bin viel am Fußball-Manager spielen, und nicht stolz darauf. Ich habe den Anspruch zu spielen und will genauso gut spielen wie ich es in den letzten Wochen und Monaten getan habe. Ich mag es, mit dem Gefühl vom Platz zu gehen, alles für den Erfolg getan zu haben."

+++ Gündogan über eigene Corona-Blase der PL-Spieler +++

"Das fängt mit einem Corona-Test jeden Morgen an. Dann geht's weiter damit, dass wir in einem Riesenspeisesaal in einer Ecke sitzen. Wir haben einen kleinen Mini-Van, in dem wir hinter dem Mannschaftsbus herfahren. Im Meeting sitzen wir in der letzten Reihe. Ich kann nicht beurteilen, wie viel Sinn das macht. Wir spüren aber die Verantwortung und möchten nichts falsch machen."