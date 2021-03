Serie A: Neues Logo von Inter Mailand sorgt für Wirbel im Netz

So sieht das neue Logo von Inter Mailand aus © Screenshot twitter.com/Inter

Der Traditionsklub veröffentlichte das Logo am Dienstagmittag. Auf den Social-Media-Kanälen und der vereinseigenen Webseite ist das Wappen bereits überall zu sehen. ( Service: Ergebnisse und Spielplan der Serie A )

Das Design fokussiert sich auf die Buchstaben I und M. Die Buchstaben F und C sind hingegen nicht mehr präsent, ebenso wie die Farbe Gelb.

Inters Neuinterpretation spaltet die Fans

Inter beschreibt den neuen Look in einer Vereinsmitteilung als "moderne Neuinterpretation des historischen Klub-Logos, allerdings in einer helleren und minimalistischeren Form".