Excel Esports präsentiert komplettes Valorant-Roster

Excel Esports, bestens bekannt für ihr LEC-Team in League of Legends, gaben ihr komplettes Valorant-Roster bekannt. Bereits Anfang März verpflichtete die Organisation den von G2 Esports entlassenen David "davidp" Prins, der 2020 einige A- und B-Tier-Events gewann. Nun sind auch die übrigen vier Spieler und ein Coach mit an Bord.