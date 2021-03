NFL plant wohl 2022 Spiel in Deutschland - München oder Berlin im Rennen

Wie Albert Breer von Sports Illustrated berichtet, listet die NFL neue Ziele für potenzielle Spielorte in Übersee bis 2022 auf. Insgesamt soll es sich um vier Spiele handeln, eins davon könnte in Deutschland stattfinden. ( Service: NFL-Spielplan 2020/21 )

NFL in München oder Berlin geplant

Demnach würden zwei Partien an der neuen White Hart Lane in Tottenham ausgetragen werden - und eine weitere im Estadio Azteca in Mexico City. Zudem werde ein viertes Spiel in München oder Berlin geplant. (Service: Alle News zur NFL)