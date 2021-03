Dirk Nowitzki spricht über sein Karriereende

Sein Abschied im April 2019 war emotional, so wie es sich nach 21 Jahren in der Basketball-Eliteliga NBA für den Helden der Dallas Mavericks gehörte.

Sein Abschied im April 2019 war emotional, so wie es sich nach 21 Jahren in der Basketball-Eliteliga NBA für den Helden der Dallas Mavericks gehörte. Dass Dirk Nowitzki zudem den "perfekten Zeitpunkt" gefunden hatte, "um aufzuhören", ist dem 42-Jährigen erst so richtig während der Corona-Pandemie bewusst geworden.