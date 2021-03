Premier League: Sergio Agüero wird bei Manchester City verabschiedet

Barca will Agüero: Wird er zum Messi-Köder?

Wen die Briten verehren, verewigen sie in den allermeisten Fällen mit einer Statue. Das ist auch im Fußball so.

Allein deshalb schon kann sich Sergio Agüero darauf etwas einbilden, wenn demnächst auch ein Denkmal von ihm angefertigt wird – natürlich vor dem Etihad Stadion von Manchester City. Dem Klub, für den der Stürmer in den vergangenen zehn Jahren Tore am Fließband geschossen hat.

Erinnerungen an Maradona und Mexiko

Das sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um auf der Insel Fuß zu fassen. Schließlich waren die politischen Beziehungen beider Länder vor allem wegen der Falkland-Krise lange Zeit angespannt. Und der Name Maradona sorgt auch 35 Jahre nach der "Hand Gottes" und des Jahrhundert-Tores im WM-Viertelfinale von Mexiko bei vielen Engländern für ungute Erinnerungen.

Dass Agüero nach seinem nun bekannt gewordenen Abschied zum Sommer dennoch diese große Ehre zuteil wird, sagt viel über seine Popularität in England als Spieler und Mensch aus. ( Die Tabelle der Premier League )

Dabei ist die Ankündigung von ManCity, ihn mit einer Statue zu würdigen, bei weitem nicht die einzige Ehrerbietung, die der Stürmer in seiner zweiten Heimat erfahren hat.

Richards: "Agüero ist eine unglaubliche Person"

"Ich fühle mich geehrt, zusammen mit Sergio Agüero in einem Team gespielt zu haben. Wenn ich jemanden auswählen müsste, der mit einem Tor mein Leben retten könnte, würde ich ihn wählen", schreibt sein langjähriger City-Teamkollege Micah Richards in der Daily Mail . "Er ist nicht nur ein unglaublicher Spieler, sondern auch eine unglaubliche Person."

Agüero sei einer der bescheidensten Spieler gewesen, die man sich vorstellen könne, so Richards weiter. "Ich habe ihm persönlich viel zu verdanken. Ohne ihn hätte ich nie einen Premier-League-Titel gewonnen." ( Spielplan und Ergebnisse der Premier League )

Agüero sichert ManCity den Last-Minute-Titel

Am Ende wurden es sogar zwei, die der Engländer zusammen mit dem Argentinier gewinnen konnte. Wobei vor allem der erste nicht nur bei Spielern, sondern auch bei vielen Fans der Citizens bis heute zu den emotionalsten Momenten in ihrem Leben gehören dürfte.

Und wie! Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang der entscheidende Treffer zum 3:2-Sieg über die Queens Park Rangers. Es war Sergio Agüero, der dem Stadtrivalen Manchester United mit diesem Tor in der letzten Sekunde den schon sicher geglaubten Titel entriss. Wer sonst?!

"In diesem Moment habe ich geweint wie ein Baby. Ich habe so etwas zuvor noch nie erlebt", erinnerte sich Noel Gallagher, Sänger der legendären Rock-Band Oasis und großer City-Fan, in einem BBC-Interview. Zum Abschied von Agüero postete er ein Foto von sich mit dem Torjäger auf Twitter.