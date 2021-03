Ski alpin: Petra Vlhova von Trainer beleidigt - Zoff droht zu eskalieren

In einem Interview bezeichnet Trainer Livio Magoni Weltcup-Gesamtsiegerin Petra Vlhova als "Bügeleisen". Nun droht der Ski-Zoff um die Slowakin zu eskalieren.

In einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera hatte der italienische Ski-Trainer Livio Magoni seine Landsfrauen Marta Bassino, Sofia Goggia und Federica Brignone kürzlich als "Ski-Diamanten" bezeichnet - seine eigene Athletin, die Slowakin Petra Vlhova, nannte er dagegen "im Vergleich zu ihnen ein Bügeleisen."

Der flapsige Spruch des Coaches hat nun ein gewaltiges Nachspiel. Denn in der Slowakei kommen die Worte über die 25-Jährige, die in der zurückliegenden Saison den Gesamtweltcup gewann, gar nicht gut an.