Formel 1: Testfahrer Aitken macht sich über Schumacher und Mazepin lustig

Endlich wieder Schumi! Das Mick-Debüt in der Analyse

Beim Bahrain-GP machen beide Haas-Rookies in ihrem ersten F1-Rennen Fehler. Ein Williams-Testfahrer macht sich nun über Nikita Mazepin und Mick Schumacher lustig.

Das Formel-1-Rennen in Bahrain war nicht nur der Auftakt in die neue Saison der Königsklasse, sondern auch das erste Rennen für die beiden Haas-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin.

Bereits in der dritten Kurve der ersten Runde verlor er die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in die Streckenbegrenzung. Mazepin selbst ärgerte sich maßlos über seinen Auftritt, zumal sein Haas in den Trainingseinheiten zuvor und auch im Qualifying bereits mehrfach ausgebrochen war. (Alles Wichtige zur Formel 1)