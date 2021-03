March Madness, NCAA: Baylor Bears und Houston Cougars stehen im Final Four

Die Baylor Bears stehen im Final Four bei March Madness © Getty Images

Mit den Baylor Bears und den Houston Cougars stehen die ersten zwei Teilnehmer des Final Four fest. Die Bears beenden eine historisch lange Durststrecke.

Bei March Madness geht es in die heiße Phase.

Die ersten beiden Teams für das Final Four stehen fest - und dabei gibt es Texas-Power pur. Mit den Baylor Bears und den Houston Cougars wird der Bundesstaat die Hälfte der Teams beim diesjährigen Halbfinale stellen.

Im Viertelfinale (Elite Eight) feierten die Bears gegen Arkansas einen historischen Triumph. Durch den 81:72-Sieg steht das Team erstmals seit 1950, und damit erstmals seit 70 Spielzeiten wieder in einem Final Four.