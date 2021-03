WWE: WrestleMania 37 ohne Charlotte Flair - heikler Grund enthüllt

Flair sei zwischenzeitlich aus dem WWE-Programm abgezogen worden, weil es schien, als ob sie schwanger wäre, berichtete Andrade in einem Interview mit dem früheren WWE-Kommentator Hugo Savinovich. Das hätte sich letztlich nicht bewahrheitet, aber zu dem Zeitpunkt hätte WWE die Mania-Pläne schon geändert und Flair sei außen vor gewesen.

Flairs Management hat danach in einem Statement bei Talk Sport weitere Details genannt, weil nach dem auf Spanisch geführten Interview "ein größerer Teil des Kontextes bei der Übersetzung verlorengegangen" sei.

Charlotte Flair nach Schwangerschafts-Wirren nachdenklich

Die bald 35-Jährige erkrankte kurz darauf noch am Coronavirus (wie auch Andrade, wie er nun verriet), stellte nun aber klar, dass sie genesen ist und die Ringfreigabe wieder hat.

Flairs Statement schließt mit der Feststellung, dass sie durch die Ereignisse der vergangenen Wochen gemerkt hätte, "wie klein das Karriere-Fenster für Frauen ist. Männer können bis in ihre Fünfziger wrestlen, während Frauen schon mit Anfang 30 als 'älter' angesehen werden. Für eine Athletin in der Blüte ihrer Jahre bedeuten diese Jahre alles." Welche Konsequenzen sie nun aus dieser Erkenntnis ziehen will, führt das Statement allerdings nicht aus.