Tost: Name "Schumacher" für Mick ein Nachteil

Es gebe in der Formel 1 keine Wunder. "Man muss sich alles erarbeiten. Mick darf sich vom Nachnamen nicht in die Irre führen lassen. Klar lastet da ein gewisser Druck von außen. Aber das muss von ihm abprallen", sagte Tost.

Schumacher jr. feierte am Wochenende beim Großen Preis von Sakhir in Bahrain sein Debüt in der Königsklasse. Der 22-Jährige landete im unterlegenen Haas auf dem 16. Rang und zeigte am Rennwochenende eine weitgehend fehlerfreie Leistung. Mick befinde sich in einem Lehrjahr, so Tost: "Er muss möglichst viel aufsaugen. Er muss die Formel 1 kennenlernen. Er muss versuchen, die Rennen zu beenden."