NFL: Fan erfährt vorzeitig von Coward-Verpflichtung der Steelers

Dass sich die Pittsburgh Steelers mit Rashaad Coward verstärkt haben, wir erst am Montag offiziell. Doch ein Fan erfährt auf kuriose Weise schon früher davon.

Noch bevor die Pittsburgh Steelers bekanntgaben, dass Offensive Liner Rashaad Coward das Team zur kommenden Saison verstärken wird, kursierte darüber auf der Internetseite Reddit schon ein Beitrag eines NFL-Fans. Dieser schrieb am Sonntag, dass er das Computerspiel "Warzone" gezockt und zufällig mit der Freundin von Coward in einem Team gespielt habe. ( Alle wichtigen News zur NFL )

Fan erfährt beim Zocken von der Coward-Verpflichtung

Im Hintergrund habe er eine Stimme gehört, die über einen Deal in Pittsburgh sprach, formulierte der Fan. Daraufhin fragte er seine Mitspielerin, wem diese Stimme gehört. "Sie sagte, dass das im Hintergrund ihr Mann ist und dass er ein NFL-Spieler ist", schrieb der Anhänger weiter. ( Alles Wichtige zur Free Agency in der NFL )

Am Montag wurde die Verpflichtung dann offiziell verkündet. Coward wechselt von den Chicago Bears zu den Steelers. Der 26-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit zwischenzeitlich auch als Tackle und als Guard aushalf, spielt seit 2017 in der NFL.