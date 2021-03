NBA-Draft findet am 29. Juli statt

Der Talente-Draft in der NBA findet in diesem Jahr am 29. Juli statt, eine Woche nach einem möglichen siebten Spiel der Finalserie.

New York (SID) - Der Talente-Draft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA findet in diesem Jahr am 29. Juli statt, eine Woche nach einem möglichen siebten Spiel der Finalserie. Das teilte die NBA am Montag mit. Teams, die sich nicht für die Play-offs qualifizieren, nehmen am 22. Juni an einer gewichteten Lotterie um den Top-Pick teil.