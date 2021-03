DFB-Arzt Meyer plädiert für Sport-Öffnung für Kinder und Jugendliche

Der 53-Jährige, der auch Leiter der medizinischen Taskforce der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist, kritisierte die bisherigen Regelungen bezüglich des Sports in den Rechtsverordnungen außerdem als "sehr sportfern und bürokratisch wirkend". So seien beispielsweise die vorgegebenen Gruppengrößen im Training "willkürlich" gewählt und "nicht an den Realitäten des Sports" orientiert.