BBL: Vechta wirft Coach Päch raus - Allen übernimmt

In der Tabelle steht Rasta als 17. auf einem Abstiegsplatz und hat bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. "Wir haben nach wie vor eine Chance auf den Klassenerhalt. Und diese Möglichkeit wollen wir, so denn sie sich in Anbetracht der Ergebnisse der anderen Klubs, ergibt, auch nutzen. Ich wünsche Derrick einen guten Start in seine neue Aufgabe und dass die Mannschaft ihm so folgt, wie einst seine Mitspieler ihm gefolgt sind", betonte Niemeyer.