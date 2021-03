Frankreich: Barca-Star Ousmane Dembélé glänzt bei der WM-Quali

Plötzlich Schlüsselspieler: So plant Barca mit Dembélé

Lange galt Ousmane Dembélé als Problemfußballer. Für Frankreich überzeugt der Ex-Dortmunder nun in der WM-Quali und setzt seinen Trend aus Barcelona fort.

Es ist noch keine Woche her, dass Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps Ousmane Dembélé in aller Öffentlichkeit in die Pflicht nahm.