Overwatch: 4K, POV-Funktionen & Belohnungssystem der OWL 2021

Die Overwatch League kehrt am 16. April zurück und hat einige Verbesserungen im Gepäck. Matches lassen sich in 4K-Auflösung und aus der Spielerperspektive schauen.

Die Overwatch League (OWL) gab bekannt, dass sie eine Reihe an Zuschauer-Verbesserungen für die neue Saison auf den Weg bringen wollen. Allem voran steht ein Belohnungssystem.

OWL 2021: Zuschauen und abräumen

Zuschauer können die Spiele nun live oder auf Abruf in 4K-Aufklösung bestaunen - Auf dem offiziellen YouTube-Kanal, der Website oder in der App. Zudem haben nun alle OWL-Matches, ob live oder als VoD, die Funktion, Clips zu erstellen. Bis zu 60 Sekunden können die Highlight-Clips lang sein und erinnert an die gleiche Funktion wie man sie von Twitch kennt.