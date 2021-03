Klubvereinigung ECA entwickelt Strategiepapier für den Frauenfußball

Unter dem Titel "Be a Changemaker" veröffentlichte die bislang hauptsächlich bei den Männern in Erscheinung getretene ECA am Montag erstmals ein Strategiepapier für den Frauenfußball. Damit sollen Leitplanken geschaffen werden, durch die der Frauenfußball "nachhaltig wachsen, gedeihen und letztendlich florieren" kann, heißt es in der Pressemitteilung.