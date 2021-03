Jubel-Eklat: Nordmazedonien streicht Stürmer Nestorovski

Die nordmazedonische Nationalmannschaft verzichtet im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg auf Stürmer Ilija Nestorovski.

Nestorovski war nach seinem Treffer zum 5:0 (1:0)-Endstand im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Sonntag (82., Foulelfmeter) zu einer TV-Kamera geeilt und stieß dort gut hörbar Flüche aus, ehe er sich den Finger auf die Lippen legte.

Nestorovski entschuldigt sich

Später entschuldigte er sich "bei allen, die dachten, die Worte seien an die Öffentlichkeit gerichtet gewesen. Sie richten sich nicht an die Öffentlichkeit, sondern, wie gesagt, an bestimmte Personen." Er habe diese bewusst und "mit kühlem Kopf" angegriffen. Seine Liebe zu Nordmazedonien und zur Nationalmannschaft stehe aber außer Frage, betonte der Angreifer.