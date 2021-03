Sky-Rekord bei Formel-1-Auftakt: 1,22 Millionen Zuschauer sehen Hamilton-Triumph

Pay-TV-Sender Sky hat beim Auftaktrennen der neuen Formel-1-Saison in Bahrain eine Rekordquote verzeichnet. Insgesamt sahen 1,22 Millionen Zuschauer am Sonntag den Sieg von Weltmeister Lewis Hamilton und das Königsklassen-Debüt von Mick Schumacher im TV und im Streaming-Angebot bei Sky Ticket und Sky Go. Dies entspreche einer Steigerung von 81 Prozent zum bisherigen Bestwert, wie der Sender aus Unterföhring am Montag mitteilte.