Kiels Schneekloth: Fußball ist "weniger Schampus und Kaviar, sondern mehr Bier und Bratwurst"

Foto : Präsident Steffeb Schneekloth ( Kiel ) mit Maske Fussball 2. Liga am Mi. 16.12.2020 Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg *** Photo President Steffeb Schneekloth Kiel with mask football 2 league on Wed 16 12 2020 Holstein Kiel 1 FC Nuremberg © Imago

Warnung von Schneekloth

"Es muss künftig am größten Kostenpunkt der Budgets der Klubs eingespart und die Entwicklung der vergangenen Jahre korrigiert werden. Das sind zweifelsohne die Personalkosten für die Spieler", sagte er: "Wenn das nicht passiert, funktioniert der Betrieb Fußball in der Bundesliga, in der 2. Liga und auch in der 3. Liga irgendwann nicht mehr."