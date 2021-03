Thomas Berthold ruft erneut zu Querdenker-Demonstration auf

18 Sekunden dauert Thomas Bertholds neues Video. Mit blauem T-Shirt und Föhnwelle im inzwischen graumelierten Haar verkündet der Weltmeister von 1990 via youtube: "Das ist mein Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Kommt alle am 3. April nach Stuttgart. Nur gemeinsam können wir gegen diesen parlamentarischen Faschismus vorgehen. Wir wollen alle in Freiheit und selbstbestimmt leben. Euer Thomas Berthold."