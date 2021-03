Valorant: Die Wahrheit über Eure Ranglistenbewertung & MMR

Riot enthüllt, wie ihr Bewertungssystem in Valorant funktioniert © Riot Games

Die Ranglistenbewertung in Valorant gibt vielen Spielern Rätsel auf. Nun hat sich ein Entwickler zu Wort gemeldet und enthüllt, wie das System im Shooter funktioniert.

Immer wieder kritisieren Valorant-Spieler, dass sie insgesamt an MMR (Matchmaking Rating) verlieren, obwohl sie eine positive Winrate haben. Entwickler Riot Games bringt nun Licht ins Dunkel und erklärt, wie sich die Bewertung genau zusammensetzt.

Valorant: MMR ist nicht gleich Ranglistenbewertung

"Wenn ihr das erste mal in der Rangliste startet, haben wir schon eine gewisse Vorstellung, auf welchem Skilllevel ihr euch befindet. Also platzieren wir Euch am unteren Ende unserer Vorstellung".