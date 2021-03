Borussia Dortmund: Hans-Joachim Watzke verlängert seinen Vertrag beim BVB bis 2025

In schwierigen Zeiten rund um die Corona-Pandemie setzt Borussia Dortmund auf Kontinuität. Hans-Joachim Watzke verlängert seinen Vertrag langfristig.

Der Präsidialausschuss rund um den BVB-Präsidenten Reinhard Rauball hat sich für eine Vertragsverlängerung mit Hans-Joachim Watzke entschieden. Der Geschäftsführer verlängert sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben bis zum 31.12.2025. Das gab der börsennotierte Klub am Montagmittag per Pressemitteilung bekannt.

Ursprünglich wäre der Vertrag des 61-Jährigen am 31.12.2022 ausgelaufen. Neben Watzkes werden auch die Verträge der Geschäftsführer Thomas Treß und Carsten Cramer verlängert.

Watzke wollte eigentlich aufhören

"Es ist uns nach intensiven Gesprächen gelungen, Hans-Joachim Watzke für weitere drei Jahre als Vorsitzenden der Geschäftsführung zu gewinnen", wird Rauball in der Pressemitteilung zitiert: "Trotz der bedingt durch die Corona-Pandemie teilweise dramatisch veränderten Parameter sowie der damit verbundenen Konsequenzen im Bereich der Einnahmen ist es unserer Geschäftsführung gelungen, das Schiff in stürmischer See stabil auf Kurs zu halten."