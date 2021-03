Olympia 2020: 18 Testevents ab dem Wochenende in Tokio geplant

So denkt Bach über Tokio-Beschluss

Die Organisatoren der Olympischen Spiele und der Paralympics von Tokio setzen ihre Vorbereitungen in Coronazeiten weiter fort. Es werden 18 Testevents stattfinden.

Alle noch ausstehenden 18 Testevents in Tokio sollen in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Den Auftakt bildet ein Turnier für Rollstuhl-Rugby (3. bis 4. April) im Yoyogi National Stadium.

Das Organisationskomitee Tokio 2020 will alle Testveranstaltungen, die in den jeweiligen Sportarten als Generalprobe für die Olympischen Spiele (23. Juli bis 8. August) und für die Paralympics (24. August bis 5. September) dienen, "auf sichere Art und Weise" durchführen, um zu sehen, was man "lernen kann, wenn wir auf die Spiele hinarbeiten".