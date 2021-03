Kerber schlägt in Berlin auf - Rittner hofft auf weitere Topspielerinnen

Angelique Kerber nimmt am WTA-Turnier in Berlin teil © AFP/SID/PAUL CROCK

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber wird das Feld des WTA-Turniers in Berlin in diesem Sommer anführen.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber wird das Feld des WTA-Turniers in Berlin in diesem Sommer anführen. Wie Turnierdirektorin Barbara Rittner am Montag auf einer Pressekonferenz mit Blick auf das Event vom 12. bis 20. Juni (ServusTV) mitteilte, hofft sie auf "einige Top-Ten-Spielerinnen" neben der 33 Jahre alte Kielerin.