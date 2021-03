BVB: Ex-Scout Sven Mislintat verrät, Dortmund war an Mbappé interessiert

Borussia Dortmund war an Mbappé interessiert

Nachdem Mbappé im Dezember 2015 sein Debüt für den AS Monaco gefeiert hatte, entwickelte er sich rasant zu einem der gefragtesten Talente Europas. Schon im Sommer 2016 sollen Mislintat zufolge zahlreiche Klubs am Franzosen interessiert gewesen sein - darunter auch Borussia Dortmund.

Monaco schaffte es, den aufstrebenden Youngstar an der Côte d’Azur zu halten - was sich als wichtiger Coup erweisen sollte. Denn mit Mbappé gewann der Klub in der darauffolgenden Spielzeit die französische Meisterschaft und stürmte in der Champions League bis ins Halbfinale. An den Erfolgen hatte Mbappé mit 26 Toren in 44 Spielen enormen Anteil.