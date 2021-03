EM-Qualifikation: Deutschland gegen Estland findet in Stuttgart statt

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird das letzte Spiel der EM-Qualifikation am 2. Mai in Stuttgart austragen.

Die EM 2022 findet in Ungarn und der Slowakei statt. Die deutsche Auswahl tritt in der Vorrunde in Bratislava an.