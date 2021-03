Vizepräsidentin Ratzeburg: "DFB hat Problem damit, Positionen mit Frauen zu besetzen"

So erklärt Havertz den Trikot-Protest des DFB-Teams

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sieht in Sachen Gleichberechtigung im Fußball Nachholbedarf.

"Fußball als sogenannte beliebteste Sportart ist eindeutig männerdominiert", sagte die 69-Jährige dem Deutschlandfunk : "Das ist die Realität. Die Männer haben schon 70 Jahre vor den Frauen angefangen, Fußball zu spielen und die Strukturen aufzubauen. Es ist in der Tat noch einiges zu tun."

Ratzeburg: "Ein dickes, dickes Brett"

Hierfür müssten aber grundlegende Strukturänderungen her. "Und das ist ein dickes, dickes, dickes Brett", führte sie aus, "ich glaube, das erlebe ich nicht mehr." Dabei seien gemischte Führungsetagen durchaus von Vorteil, wie man in der Wirtschaft sehe. Es bringe "dem DFB eine ganze Menge mehr, wenn mehr Frauen in die Entscheidungen miteinbezogen werden", sagte Ratzeburg.