DFB: Joachim Löw wechselt in den Länderspielen kaum aus - das hat einen Grund

Gegen Rumänien (1:0) hat seine Elf in der zweiten Hälfte abgebaut, trotzdem verzichtete Joachim Löw auf frische Impulse durch Wechsel. Lediglich Timo Werner brachte er etwas früher (77.), erst in der Nachspielzeit folgten ihm Florian Neuhaus (90.+2) und Amin Younes (90.+4). Der Bundestrainer hält dieser Tage, was er sich fest vorgenommen hatte.