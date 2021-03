RB Leipzig: Ibrahima Konaté steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool

Wie das seriöse Portal The Athletic berichtet, befindet sich der FC Liverpool kurz vor einer Verpflichtung von Ibrahima Konaté. Demnach seien die Verhandlungen mit dem französischen Juniorennationalspieler bereits "weit fortgeschritten".

Konaté: Zieht Liverpool die Ausstiegsklausel?

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte in dieser Saison erst neun Bundesliga-Partien für die Sachsen. Ausgebremst wurde der talentierte Konaté zum Beginn der Spielzeit von einem Muskelfaserriss, im Januar zog er sich eine Sprunggelenkverletzung zu. ( Service: Spielplan/Ergebnisse der Bundesliga )

Umbruch in der RB-Abwehr

Mit Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) und Mohamed Simakan (Racing Straßburg) haben die Roten Bullen bereits vielversprechende Kräfte als potenzielle Nachfolger verpflichtet. So kann zumindest in der Breite ein weiter Abgang in der Innenverteidigung aufgefangen werden.