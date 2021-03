Heimat als Lieblingsort: Federer wird Markenbotschafter der Destination Schweiz

Federer einigte sich auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der nationalen Marketingorganisation Schweiz Tourismus und will helfen, Urlauber in seine Heimat zu locken.

Schweiz weiter Federers "Lieblingsort"

"Es ist das Land, das ich am meisten vermisse, wenn ich auf Reisen bin", sagte Federer, der seine Gage für verschiedene Auftritte in seiner neuen Rolle an die Roger Federer Foundation weiterleitet, die benachteiligte Kinder in der Schweiz unterstützt.