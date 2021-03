Weltfußballer Lewandowski am Knie verletzt - Hoeneß telefoniert

Bayern München muss im Titelkampf der Bundesliga um Weltfußballer Robert Lewandowski bangen. Der polnische Nationalspieler war am Sonntagabend beim 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Andorra in der 63. Minute wegen Knieproblemen verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Zuvor hatte der Torjäger einen Doppelpack erzielt.

"Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm", gab Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß Entwarnung. Der RTL-Experte hatte sich noch am Abend telefonisch über den Gesundheitszustand des Topstürmers erkundigt. "Mir ist gerade das Herz stehen geblieben", hatte Hoeneß zuvor gesagt.

Eine Untersuchung am Montag soll weitere Erkenntnisse bringen. Am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) trifft Polen in Wembley im Topspiel der Gruppe I auf England. In der Liga sind die Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im möglicherweise richtungsweisenden Duell um die Meisterschaft bei Verfolger RB Leipzig zu Gast.