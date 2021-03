Schröder führt Lakers zum Sieg - Drummond kommt aus Cleveland

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Los Angeles Lakers in der Profiliga NBA mit einer starken Leistung in die Erfolgsspur geführt.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Los Angeles Lakers in der Profiliga NBA mit einer starken Leistung endgültig zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Meister gewann knapp 96:93 (44:39) gegen Orlando Magic, Schröder war mit 24 Punkten der beste Lakers-Werfer und kompensierte den Ausfall des verletzten Superstars LeBron James ausgezeichnet.

Den Lakers gelang nach zuvor vier Niederlagen in Serie in Abwesenheit von James der zweite Sieg in Folge, L.A. festigte damit den vierten Tabellenplatz in der Eastern Conference. "Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Ballgewinne und haben gut kommuniziert, das war der Schlüssel", sagte Schröder, der zudem fünf Rebounds und sechs Assists beisteuerte.