Formel 1: Franz Tost über Parallelen zwischen Mick und Michael Schumacher

Beim Großen Preis von Bahrain stand zum ersten Mal seit 2012 wieder ein Schumacher in der Startaufstellung. Für Franz Tost ist der Name aber ein Nachteil für Mick.

Ein großer Name kann auch eine Bürde sein!

Geht es nach Franz Tost, ist der Name Schumacher für Mick genau das: eine Last. Im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 erklärte der Teamchef von AlphaTauri, dass der berühmte Name zusätzlichen Druck für den Formel-1-Neueinsteiger aufbaue.