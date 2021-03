Formel 1: Franz Tost bei SPORT1 über Sebastian Vettel und Aston Martin

Im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 erklärte der 65-Jährige, dass es ihn nach den Tests nicht sehr überrascht habe. "Das Fahrzeug ist nicht so gut. Es ist sehr instabil auf der Hinterachse", zog er eine harte Bilanz. Durch dieses instabile Fahrverhalten stehe Vettel mit dem Rücken zur Wand, weswegen er mehr Risiko gehen müsse.

Die Folgen dieses Risikos zeigten sich in der 44. Runde, als der Deutsche Esteban Ocon im Alpine ins Heck fuhr .

Aston Martin: Auto nicht das Gelbe vom Ei

Franz Tost: Theorie ist das eine, Realität das andere

Damit schloss er sich der Meinung von Bernie Ecclestone an, der bereits am vergangenen Sonntag im AvD Motor & Sport Magazin erklärte, dass Vettel nun wieder da sei, wo er mit Red Bull angefangen habe. "Das Team (Aston Martin, Anm. d. Red.) ist wie ein neuer Spieler und ich bin mir sicher, dass er dort wieder zu seiner alten Form zurückfinden kann. Zu dem, was er wollte."