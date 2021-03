Tor zu hoch: Schweiz gegen Litauen verspätet angepfiffen

Kurz vor Beginn der Partie wurde wild an den beiden Toren geschraubt und gerüttelt. Zunächst wusste niemand, warum.

Statt der erlaubten 2,44 Meter maßen die Tore in St. Gallen 2,50 Meter.

Schweiz siegt dank Shaqiri

Die Schweiz gewann die Partie durch den Treffer von Xherdan Shaqiri (FC Liverpool) in der zweiten Minute mit 1:0 und steht in der Tabelle der Gruppe C punktgleich mit Italien auf Platz zwei. (Die Tabellen der WM-Qualifikation)