WM-Quali: Ibrahimovic siegt mit Schweden, Lewandowski und Kalajdzic treffen

Zlatan Ibrahimovic hat auch in der zweiten Partie nach seinem Comeback in Schwedens Nationalmannschaft abgeliefert.

Im WM-Quali-Spiel bereitete der Superstar beim 3:0-Sieg gegen den Kosovo das Führungstor durch Ludwig Augustinsson (12. Minute) per Hacke vor. Bereits gegen Georgien hatte der 39-Jährige den Siegtreffer aufgelegt.

Für die weiteren Treffer der Schweden sorgten Ex-BVB-Spieler Alexander Isak (jetzt Real Sociedad) in der 35. Minute sowie Sebastian Larsson vom Elfmeterpunkt (70.).

Damit setzt sich die Mannschaft von Trainer Janne Andersson in der Tabelle der Gruppe B vor Spanien, das sich nach dem Remis gegen Griechenland beinahe auch gegen Georgien blamierte.

