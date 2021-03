Uli Hoeneß über DFB-Rundumschlag: Kritik hat nichts mit FC Bayern zu tun

Drei Tage nach seiner deutlichen Kritik am Deutschen Fußball-Bund erklärt Uli Hoeneß seine Worte. Der Ehrenpräsident des FC Bayern stellt eine Sache klar.

Uli Hoeneß hat seine deutliche Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekräftigt.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern goss in seiner Funktion als TV-Experte bei RTL aber kein neues Öl ins Feuer. Dennoch stellte Hoeneß eine Sache klar.

"Es gibt den einen oder anderen, der gedacht hat, der Hoeneß ist ja vom FC Bayern München und der will jetzt seinen Mann, Karl-Heinz Rummenigge, da installieren. Die Leute, die so denken, sind vollkommen auf dem Holzweg", sagte Hoeneß vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien. Ihm liege "sehr viel am deutschen Fußball". (Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)