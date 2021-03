Motorrad: Bradl und Schrötter zum WM-Auftakt in den Punkten

Stefan Bradl (Zahling) und Marcel Schrötter (Vilgertshofen) sind zum Auftakt der Motorrad-WM in Doha/Katar in den Punkterängen gelandet.

Bradl, der in der Königsklasse MotoGP erneut den nach einem Oberarmbruch nach wie vor nicht einsatzfähigen Marc Marquez (Spanien) im Honda-Werksteam vertrat, landete als Elfter knapp außerhalb der Top Ten. Immerhin ließ er dabei aber den neunmaligen Weltmeister Valentino Rossi (Italien/12.) in dessen erster Saison im Petronas-Team hinter sich.