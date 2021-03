WM-Quali: England siegt, Dänemark mit Torflut, Armenien schockt Island

England fährt in Albanien einen Pflichtsieg ein. Dänemark fegt Moldawien mit acht Toren vom Platz. Armenien mausert sich zum bislang stärksten Gruppengegner des DFB-Teams.

Nicht nur Frankreich und Spanien tun sich schwer! Mit England hat ein weiterer Favorit in der Qualifikation zur WM 2022 einige Probleme offenbart.

Im zweiten Gruppenspiel mühten sich die Three Lions in Albanien zu einem 2:0 (1:0) und bleiben Spitzenreiter in Gruppe I.