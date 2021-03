Motorrad-WM: Acosta Zweiter in Moto 3, Schrötter Achter in Moto 2

Zum Auftakt der Motorrad-WM holt Supertalent Pedro Acosta in der Moto 3 den zweiten Platz. In der Moto 2 rast der Deutsche Marcel Schrötter auf Rang acht.

Nach dem Qualifying war er noch enttäuscht über seinen 13. Startplatz, doch beim Saisonauftakt der Motorrad-WM in Doha hat Kalex-Pilot Marcel Schrötter (Vilgertshofen/Team Intact GP) als Achter im Rennen der Moto 2 eine ordentliche Leistung abgeliefert.

Als erster Sieger des Jahres trug sich der Brite Sam Lowes, am Samstag Schnellster im Qualifying, in die Statistik ein. Hinter ihm belegten der Australier Remy Gardner und der Italiener Fabio di Giannantonio (alle Kalex) die Plätze zwei und drei.

Supertalent Zweiter in der Moto 3

"Die letzte Runde lief perfekt", sagte Masia: "So kann es gerne weitergehen."

Deutsche Fahrer sind in der Moto 3 in diesem Jahr nicht am Start.